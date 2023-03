Napoli-Milan, caccia al biglietto: partita la prevendita per la Champions

La febbre azzurra che sta contagiando l'intera città, già parzialmente addobbata per la festa scudetto, si è riversata su smartphone e computer: a mezzogiorno in punto è partita la prelazione riservata agli abbonati dei biglietti per Napoli-Milan, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma martedì 18 aprile. Prezzo più basso: 72 euro per le curve.

Giovedì al via la vendita libera, con un prevedibile sold out nel giro di poche ore, se non addirittura minuti. Intanto, però, c'è un altro Napoli-Milan da preparare, quello di campionato del 2 aprile: la squadra è tornata ad allenarsi stamattina, seppur a ranghi ridotti, non tutti i 16 nazionali sono rientrati, a partire da Kvaratskhelia impegnato stasera in Georgia-Norvegia.

La buona notizia è che in gruppo c'era anche Raspadori, pronto da subito a dare il proprio contributo nel rush finale.

Anche la Salernitana andrà in campo domenica, a La Spezia: sarà scontro diretto per la salvezza e purtroppo potrebbe mancare Mazzocchi, che ha avuto un nuovo risentimento muscolare.