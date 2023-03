Napoli-Eintracht, possibili nuovi provvedimenti. Indagini sugli ultrà atalantini

Dopo la convalida di sei arresti, continua il lavoro degli inquirenti sugli scontri che si sono verificati in occasione della sfida tra Napoli e Eintracht Francoforte, sia quelli del pomeriggio, con la devastazione di piazza del Gesù ad opera degli ultrà tedeschi, sia quelli della notte, con l'assalto dei sostenitori partenopei in via Chiatamone e in via Partenope, nel tentativo di superare il cordone di polizia ed entrare nell'hotel Contintental, dove alloggiavano i rivali.

In particolare si cerca di identificare tutti gli hooligans in modo da poter procedere con altri provvedimenti oltre a quelli già adottati. Le indagini, inoltre, puntano anche a verificare la pista del gemellaggio tra gli ultrà di Francoforte e quelli dell'Atalanta, con questi ultimi che potrebbero aver partecipato agli scontri.