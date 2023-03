Napoli si tinge di azzurro per Italia-Inghilterra

Tra freestyle e spettacolari palleggi nella città di Diego Armando Maradona la festa è iniziata qualche ora prima del calcio d'inizio. Balconi, vicoli, strade: Napoli si era già tinta di azzurro per supportare la corsa allo scudetto del club di casa, ma oggi è più azzurra di prima, in particolare i monumenti. C'è Italia- Inghilterra.

Non solo il match che ha all'attivo ben trenta incontri tra le due nazionali dal '33 ad oggi. Il grande spettacolo - garantisce la federazione italiana gioco calcio - per la prima volta inizierà 8 minuti prima del calcio d'inizio. E già perchè la Figc in occasione delle partite della nazionale ha deciso di inaugurare un nuovo approccio all'intrattenimento sportivo. E il Diego Armando Maradona, driblando tutti gli stadi d'Italia, nel suo anno farà da apripista. E se nel cinema tutto incomincia dal red carpet, il tappeto rosso, la sfida Italia Inghilterra sarà preceduta da un Led Carpet, annuncia la federazione. Sulla pista di atletica uno spettacolo di luci a led e mille colori in grado di incantare e creare un'atmosfera di festa.

La festa dello sport. Più duemila tifosi inglesi sembrano perfettamente integrati nello spirito della città e salutano con fair play il passaggio dell'autobus con gli azzurri che il sindaco Gaetano Manfredi ha incontrato poco dopo consegnando la medaglia della città . Poi momenti indimenticabili con i braccialetti rossi, i piccoli pazienti, dell'ospedale Santobono. Si inizia alle 20.45. L'inno nazionale sarà cantato da Gigi D'Alessio, con la partecipazione di Clementino, mentre quello inglese 'God save the King' da Ellynora.