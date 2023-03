Covid, Ordine dei Medici avverte: contagi in risalita

Il Covid19, l'emergenza che ha cambiato per sempre la sanità e che, per molti, è finita. Invece - dicono i medici - non bisogna abbassare la guardia. Per chiarire il rapporto tra personale sanitario e modo di comunicare dati e ricerche, all'Ordine dei Medici di Napoli, un incontro con gli autori del libro “Pandemia e infodemia: come il virus viaggia con l'informazione”. Nell servizio di Margherita Rosciano le interviste a Clara Imperatore, coordinatrice Area Studi OMCEO Napoli; Bruno Zuccarelli, Presidente Ordine dei Medici Napoli; Marco Ferrazzoli, CNR ed esperto Presidenza del Consiglio dei Ministri; Giovanni Maga, Direttore Istituto Genetica CNR.