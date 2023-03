Scontri prima di Paganese-Casertana, 15 arresti

Per la guerriglia urbana scoppiata il 22 gennaio a Pagani, in provincia di Salerno, a pochi passi dallo stadio “Torre”, dove era in programma il derby di serie D fra Paganese e Casertana, altri 15 tifosi delle due squadre sono finiti agli arresti domiciliari. A notificare le misure cautelari, polizia e carabinieri, dopo le indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore.

Tra i destinatari delle misure anche l'ultras di Pagani che lanciò il fumogeno contro l'autobus su cui viaggiavano i tifosi di Caserta: riuscirono a mettersi in salvo prima che il mezzo fosse completamente distrutto dalle fiamme. Lo stesso incendio che distrusse alcune attività commerciali e rese inagibile una palazzina. Cinque persone rimasero ferite, fra loro anche un carabiniere.

I 15 arresti di oggi si aggiungono ai 9 notificati subito dopo quel pomeriggio di follia. Le accuse vanno dalla violenza alle lesioni, dalla rissa al lancio di fumogeni e materiale esplodente. Individuati anche tre cittadini paganesi che lanciarono pietre, bottiglie ed oggetti contro la tifoseria avversaria che a piedi cercava di raggiungere lo stadio e gli ultras della Casertana che devastarono piazze, negozi ed auto nel centro di Pagani a colpi di mazze e bastoni.