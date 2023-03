In marcia contro le mafie

Migliaia di alunni oltre a esponenti delle istituzioni, della chiesa, e cittadini si sono messi in cammino per dire 'no' a ogni forma di criminalità a Ercolano. Giornata clou del progetto 'A scuola di sicurezza, legalità, giustizia, ambiente' che ha chiamato a raccolta alunni dell'istituto comprensivo 1° Rodinò e di altre scuole del territorio.

Dal Municipio, passando per il corso Resina, il corteo è giunto al Parco del Miglio d'Oro per un confronto pubblico. A spiccare i cartelloni degli alunni con le parole 'giustizia', 'solidarietà', 'pace' oltre a fiori di stoffa e palloncini colorati, bandierine arcobaleno. Il corteo ha sostato per alcuni minuti davanti alle roccaforti dei clan che hanno insanguinato le strade della città. Quei beni confiscati sono poi stati utilizzati per fini sociali.