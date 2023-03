Scuola: i professori della De Amicis: "No all'accorpamento"

La scuola dell'infanzia ed elementare De Amicis, nel cuore di Chiaia, è una delle circa 150 in Campania che dall’anno prossimo saranno coinvolte nel dimensionamento scolastico deciso dal governo per ridurre sedi, dirigenti e personale ATA. La Regione ha annunciato ricorso alla Corte Costituzionale ma intanto, insieme al comune di Napoli, ha avviato le procedure: alla De Amicis sarà accorpato il comprensivo Baracca-Vittorio Emanuele II, distante due chilometri, nei Quartieri Spagnoli. La scuola di Chiaia non ci sta e ricorre al Tar, temendo classi pollaio ed altri problemi. Preoccupati anche i genitori

Nel servizio le interviste alle insegnanti Maria Mercedes Sorice e Paola Sergio