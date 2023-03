A Napoli sindacati uniti per i diritti delle donne

Una luce sempre accesa sull’universo femminile, in particolare in quelle zone del mondo dove coprire, nascondere, calpestare è da sempre la regola. I sindacati fanno squadra, a Napoli, in un incontro intitolato “Donne in prima fila” per ricordare che dignità e diritti non sono argomenti negoziabili

Nel servizio le interviste ad Anna Letizia (Coordinamento Donne Cisl Campania), Cinzia Massa (Segretaria Regionale Cgil Campania) e Vera Buonomo (Segretaria Regionale Uil Campania)