Accordo Gesac-Arpac, meno voli sul centro di Napoli

Nuove strumentazioni e nuova procedura per ridurre l’inquinamento acustico e ambientale. Gran parte dei voli in partenza da Capodichino e diretti al Nord non sorvoleranno più il centro di Napoli. L’accordo fra Gesac e Arpac, già operativo in via sperimentale da febbraio, andrà a pieno regime quando le compagnie aeree avranno adeguato i sistemi di bordo.

Nel servizio le interviste a: Michele Miedico, direttore Pianificazione, ambiente e progetto Salerno Gesac; Emanuela Buonocore, dirigente UO agenti fisici Arpa Campania, dipartimento di Napoli.