Furti e rapine, i commercianti: "Potenziare videosorveglianza in periferia"

C'è un bar lungo la via Domiziana, a pochi metri dalla caserma dei carabinieri di Pozzuoli. La vicinanza ai militari dell'Arma non lo ha tuttavia risparmiato pochi giorni fa, dal subire la terza rapina, anche se il malvivente è stato arrestato dopo poche ore: “C'erano i miei due figli e un dipendente - racconta il titolare - oramai sono addestrati e sanno che la cosa fondamentale è non perdere la calma e mettere al primo posto la propria sicurezza e incolumità”.

Furti e rapine, in casa e nei negozi. Decine le denunce raccolte nei Comuni flegrei a febbraio. Non è un'unica banda a compiere i furti in casa, alcuni colpi sono da collegare a ladri specializzati, altri a comuni malviventi. Né sembra esserci l'ombra del racket dietro le rapine ai danni dei commercianti.

La collaborazione dei cittadini è utilissima, segnalando movimenti sospetti e denunciando anche solo i tentativi di effrazione delle porte d'ingresso. Ma è decisiva la presenza delle telecamere. Attraverso lo strumento dei distretti del commercio, è stata già formulata una proposta di progetto pubblico-privato. Se il centro del Comune puteolano è ben attrezzato, più carente è la videosorveglianza in periferia e a ridosso dei principali assi viari di collegamento, fondamentale per leggere le targhe degli autoveicoli e individuare eventuali gruppi criminali provenienti dall'hinterland.

Nel servizio, le dichiarazioni di Tobia Carannante, titolare del bar, Marco Liguori, comandante della compagnia dei carabinieri di Pozzuoli e Salvatore Trinchillo, commissario di Confcommercio Pozzuoli.