Fibromialgia, confronto tra esperti al "Pascale"

Stanchezza e dolore a muscoli e articolazioni. La fibromialgia è una malattia poco conosciuta, ma si stima che in Italia a soffrirne siano circa due milioni di cittadini. E dopo la pandemia i casi sono cresciuti in maniera significativa; secondo un recente studio israeliano la sviluppa il 15% di chi è stato ricoverato per l'infezione, una percentuale che sale al 26% nel sesso femminile, dove la sindrome è molto più comune, colpendo in generale le donne in 9 casi su 10. Tuttavia, la fibromialgia non è inclusa negli elenchi ministeriali delle patologie croniche e non è prevista tra i Livelli essenziali di assistenza (Lea). L'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli ha organizzato un corso di alta formazione sul dolore acuto e cronico. Attualmente uno dei problemi legati alla fibromialgia è la diagnosi tardiva con cui viene identificata e comunicata al paziente, un ritardo che si riverbera sulla presa in carico e l'assistenza in centri specializzati.

Nel servizio le interviste a Cristofaro Di Maio, psicologo dell'associazione Demophila, Piercarlo Sarzi Puttini, presidente AISF, Arturo Cuomo, Direttore Anestesia e rianimazione dell'Istituto “Pascale”, Carminuccia Marcarelli dell'AISF Campania e Giusy Fabio, vicepresidente AISF.