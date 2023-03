Tutti pazzi per Emiliana

Ha compiuto 20 anni di carriera e li ha festeggiati con un tutto esaurito al Palapartenope di Napoli. Un concerto karaoke per Emiliana Cantone. I suoi brani scanditi dal coro di centinaia di spettatori. Telefonini accesi e connessi per condividere ogni canzone. Icona pop amatissima Emiliana non ha deluso i suoi fans, con uno spettacolo evento tra ospiti, ballerini, performance e continui cambi d’abito.