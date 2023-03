Piantedosi ricorda Manganelli, "un capo naturale"

"Ricordiamo oggi, nella sua terra d'origine, il prefetto Antonio Manganelli, prematuramente scomparso 10 anni fa nel pieno delle sue funzioni di capo della Polizia. Ci legava una antica amicizia. Grande uomo delle istituzioni ed eccezionale persona, dotato come, pochi altri, di umanità, carisma, empatia e forza. Qualità che, a distanza di tanto tempo, si respirano ancora attraverso la passione e il calore di chi oggi lo ricorda". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ricordando ad Avellino il prefetto Antonio Manganelli. "Grande investigatore - ha proseguito il ministro - protagonista di una importante stagione della lotta alla mafia, durante la quale si riuscì a fare breccia nel monolite della criminalità organizzata, per meglio combatterla anche avvalendosi dei collaboratori di giustizia. Un "capo" naturale che, sempre al fianco dei suoi uomini, quando giunse al vertice della Pubblica sicurezza seppe portare non solo la sua grande esperienza ma anche una visione nuova, capace di anticipare il cambiamento per ripensare criticamente gli approcci e le metodologie di intervento della struttura che ha sempre guidato con grande autorevolezza".

"Un tratto che ci accomunava è l'amore per la terra d'origine. Anche se si va in giro, si fanno tante cose, poi si ritorna a casa". Ha detto ancora il ministro dell'Interno. Alla cerimonia di commemorazione, promossa dall'Associazione nazionale dei funzionari di Polizia, ha partecipato Adriana Piancastelli, vedova di Manganelli. Piantedosi, originario di Cervinara, in provincia di Avellino, è stato accompagnato dal capo della Polizia, Lamberto Giannini. Nel pomeriggio il ministro dell'Interno ha inaugurato, insieme al sindaco di Avellino, Gianluca Festa, il centro sportivo polivalente che, dopo la riqualificazione, il comune di Avellino ha affidato alla gestione delle Fiamme Oro della Polizia di Stato.

Nel servizio le interviste ad Adriano Piancastelli, vedova di Manganelli; Lamberto Giannini, capo della Polizia di Stato e Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno