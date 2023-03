La staffetta dei festeggiamenti

60 di programmi radio e tv, di sceneggiati, di spettacolo e di cultura, 60 anni di informazione targata Napoli. Un pezzo di storia collettiva.

I festeggiamenti mettono insieme tutti, vertici aziendali, a partire da Simona Agnes, membro del Consiglio di Amministrazione, dirigenti, direttori e maestranze. Parte la staffetta di iniziative: la radio digitale in onda - contro ogni scaramanzia - venerdì 17 proprio da Napoli. Poi un'intera programmazione su canale dedicato alla canzone napoletana, testimonial Renzo Arbore e Marisa Laurito. Podcast di storie di riscatto attraverso la musica. E dal sito di rainews la storia a portata di clic, pensata anche e soprattutto per i ragazzi che “possono vedere qual è la memoria del nostro Paese che è passata attraverso questo centro di produzione, dalle fiction al bianco e nero: il patrimonio del paese raccontato”, così spiega l'iniziativa Paolo Petrecca, direttore di RaiNews24 e rainews.it.

Fiction e programmi passati per Viale Marconi hanno contribuito a riscrivere l'immagine di Napoli all'Italia e all'estero. E ora bisogna pensare a nuove sfide.

“Abbiamo tenuto anche nel periodo del covid. Ora dobbiamo rifare un nuovo centro di produzione. La regione è pronta a fare investimenti importanti” dice il presidente della Regione Campania De Luca.