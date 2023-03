"Non chiudete il cinema Metropolitan"

Non è più solo una questione napoletana: la possibile chiusura del cinema Metropolitan è all'attenzione del Governo. Il Ministero della cultura ha convocato un tavolo con i gestori del multisala e Banca Intesa San Paolo, proprietaria dei locali. La mediazione istituzionale, che coinvolge anche il Comune, punta a difendere la destinazione d'uso di questi ambienti, rifugi antiaerei in tempo di guerra e poi consacrati allo spettacolo e al cinema.



La crisi del cinema e il boom delle tv on demand, poi il covid e la lunga fase di chiusure e limitazioni. Difficile restare sul mercato e rispondere a proibitivi contratti di locazione, ci spiega Giuseppe Caccavale, azionista di maggioranza del multisala.

Oggi al Metropolitan lavorano circa una decina di persone, cresciute qui dentro. Si continuano a staccare biglietti e servire popcorn. Intanto da più parti si sollevano petizioni e appelli.