Un nuovo laboratorio per gli alunni del "Segré"

Un nuovo laboratorio di scienze per il liceo “Segré” di Mugnano di Napoli. Grazie all'impegno degli studenti dell'istituto che hanno vinto la sesta edizione del concorso "Mad for science", finanziato dalla Fondazione Diasorin e da Tigem, l'Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Napoli.

Una realizzazione che non sarà sfruttata solo nel presente, ma anche per i futuri alunni. Il progetto di ricerca vincitore coniuga innovazione, valorizzazione del territorio e impegno civile. Si tratta, infatti, di una proposta per combattere il riscaldamento globale attraverso i biocarburanti. Il finanziamento avrà la durata di 5 anni e sarà parte integrante delll'attività curricolare degli alunni del liceo.

Nel servizio, le dichiarazioni di Anna Chiara Urgello, studentessa del liceo “Segré” e Francesca Pasinelli, presidente della Fondazione Diasorin.