Camera di Commercio, Fiola verso la ricandidatura

Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli, intervistato dai cronisti, risponde alle critiche che gli sono state mosse in queste settimane dai suoi oppositori. E lo fa nel giorno in cui viene pubblicato il bando per il rinnovo del Consiglio Camerale per il prossimo quinquennio. Le imprese hanno quaranta giorni di tempo per presentare i documenti necessari alla partecipazione alle elezioni. Consultazioni alle quali Fiola annuncia di voler riproporre la sua candidatura.