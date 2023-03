SUP che passione, Napoli tappa del campionato italiano

E' una tavola lo specchio d'acqua davanti alla rotonda Diaz. Condizioni ideali per l'uscita in mare. Fa tappa a Napoli il campionato italiano di sup, acronimo di stand up paddle. Sport che fa proseliti e si va consolidando in città.

Un centinaio i partecipanti. Trionfi per Davide Alpino di Bari e Cecilia Pampinella di Civitavecchia, già laureatasi campionessa mondiale. Nel servizio le interviste a Riccardo Santori, responsabile Sup della Federazione Italiana Sci nautico, Gianluca Vosa Caprioli, presidente Scuola Federale Sup di Napoli, Cecilia Pampinella, campionessa mondiale di Sup e Benedetta Sciannimanica, assessore allo Sport e al Turismo della Prima Muncipalità di Napoli.