La rinascita di Andrea: "Mi sentivo prigioniero del mio corpo"

Andrea, ventinove anni, napoletano del quartiere Bagnoli, ha intrapreso un coraggioso percorso per liberarsi dei chili in eccesso. L'intervento al quale il giovane si è sottoposto è stato effettuato nel reparto di chirurgia bariatrica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, diretto dal professor Mario Musella. Andrea pesava 280 chili, ora 199. Per ridurre ancora la massa grassa seguirà un regime dietetico e comportamentale e sarà costantemente monitorato dall'equipe che lo ha operato e assistito.