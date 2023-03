Pnrr, Oricchio: "Pur di spendere in tempo i fondi, c'è rischio di scelte poco avvedute"

“Da un lato c'è bisogno dei finanziamenti per colmare i gap infrastrutturali, dall'altro c'è il rischio che la tendenza a spendere subito possa portare a decisioni poco avvedute”. Così il procuratore regionale della Corte dei Conti campana, Michele Oricchio, a proposito dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha già una task force operativa, composta da nove magistrati, che ha il compito di monitorare in itinere i progetti finanziati dal PNRR. La Campania è la seconda regione italiana per numero di progetti e la terza per entità degli stessi.

Nel servizio, l'intervista di Geo Nocchetti al procuratore Oricchio.