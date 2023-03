Anziana madre e figlio trovati morti in casa a Posillipo

Potrebbero essere morti per cause naturali madre e figlio di 96 e 67 anni a Napoli nel quartiere di Posillipo. I corpi senza vita trovati nella loro casa.

Ad allertare la polizia la telefonata di un condomino al commissariato di zona: da giorni dei due non si avevano notizie né si vedevano nel fabbricato. Gli agenti, intervenuti con i vigili del fuoco, hanno dovuto sfondare la porta d'ingresso .

Dai primi rilievi della polizia scientifica l'ipotesi più probabile è che a morire per primo, forse per un malore, sia stato l'uomo che assisteva la madre invalida e non autosufficiente. Il decesso dell'anziana donna, - sarebbe avvenuto 4/5 giorni dopo forse per gli stenti patiti dalla mancanza del supporto di cui aveva bisogno.

La Procura di Napoli ha disposto l'autopsia sui due cadaveri. Nessuna altra pista investigativa al momento è esclusa