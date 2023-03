Ancora Kvara: è il miglior giocatore di Serie A del mese di marzo

Di nuovo lui, sempre lui. Kvicha Kvaratskhelia. Difficile da pronunciare, impossibile da marcare. L'Assocalciatori l'ha eletto miglior giocatore del mese di marzo della Serie A: lo era stato anche a febbraio e prima ancora ad agosto.

Spalletti lo ha rivisto oggi, insieme ad altri rientrati dagli impegni con le nazionali: mancano Osimhen e Anguissa. Questione di scali, torneranno domani e domenica saranno in campo per la prima delle tre sfide al Milan.

L'assalto ai biglietti per la gara di Champions del 18 aprile prosegue: oggi è partita la vendita libera, limitata ad alcuni settori, con prezzi record: 90 euro per le curve. Per lo scudetto la città aspetta solo la matematica: la festa è già pronta, anche in provincia, come sulla spiaggia di Miliscola, con tanto di sagome dei calciatori.

Anche Salerno freme: i granata andranno a La Spezia e con una vittoria metterebbero in cassaforte la salvezza con largo anticipo. In B, invece, il Benevento dovrà lottare a lungo: sabato va a Bari e le buone notizie arrivano dall'infermeria, con il rientro di Ciano, Glik, Letizia e Improta.