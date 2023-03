Sindaci contro l'autonomia

Ci sono anche gli ex operai della Whirlpool in piazza contro il disegno di legge sulle autonomie, insieme ai sindacati e alle sigle che hanno organizzato e sostenuto l'iniziativa. Ci sono rappresentanti del mondo della scuola, della sanità, parlamentari. Ma soprattutto ci sono loro, i sindaci, arrivati da tutto il Mezzogiorno per dire NO alla "Riforma Calderoli".



"Si rischia di acuire il divario tra Nord e Sud del Paese ma a serio rischio sono anche le aree interne dello stesso settentrione", spiegano i manifestanti. Ora la palla passa al Parlamento, dove i sindaci chiedono che la Riforma venga modificata tenendo anche conto della voce delle città aldilà di ogni steccato politico.

Nel servizio gli interventi di: Vincenzo Accurso, operaio ex Whirlpool; Filomena Greco, sindaca di Cariati (CS); Luigi De Magistris, Unione Popolare; Stefano Pisani, sindaco di Pollica (SA); Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Antonio De Caro, presidente ANCI