Il programma completo della prima edizione di Ciclostoriche 2023

La prima tappa campana sarà La Vulcanica di Napoli, il 23 Aprile; una settimana dopo la prima edizione del "Giro delle Regioni-Le Ciclostoriche" seguirà l'intinerario dell'Epica Vanvitelliana a Caserta. Il programma completo del circuito è stato presentato alla Bicycle House di Galleria Principe.

La traccia è quella di una manifestazione con bici d'epoca, un tipo di eventi che annovera appassionati su tutto il territorio nazionale, per la pratica di un ciclismo alternativo, capace di scoprire luoghi e tradizioni, animato dalla voglia di stare insieme fuori da ogni logica competitiva. Chi partecipa alle ciclostoriche non teme la lentezza, anzi l'apprezza come ideale compagna di viaggio attraverso meraviglie naturali, artistiche, architettoniche e, perché no, culinarie.

Nove le tappe delle Ciclostoriche 2023 all'insegna del turismo lento: si comincia il 2 aprile dai sentieri di San Francesco a Perugia, poi la Vulcanica di Napoli ed il tour Vanvitelliano il 23 e 30 aprile per proseguire con La Marittima - Minturno - Scauri, l'Aglianica Taurasi nell'avellinese e la Maleventum San Giorgio del Sannio. Ed ancora La Carrareccia Bolsena, "Le cascate al lago" Isola del Liri e l'ultima tappa in Puglia, a Polignano a Mare.