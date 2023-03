"Più sport per tutti", l'appello di Oliva e Occhiuzzi

Patrizio Oliva si batte per togliere i ragazzi dalla strada con la stessa grinta che aveva sul ring. Nella palestra “Milleculure”, gestita insieme all’ex olimpionico di scherma Diego Occhiuzzi, ha ricevuto la visita del ministro per lo Sport, Andrea Abodi. Poche richieste, ma chiare: fare in modo che tutti possano allenarsi, anche chi ha meno possibilità economiche e vive in quartieri difficili. Nel servizio le interviste ai due ex olimpionici e al senatore Sergio Rastrelli