"Solo Mattarella può capire il nostro dolore"

"Guarderò negli occhi il presidente Mattarella - dice Marisa, sorella di don Peppe Diana - e ci sentiremo vicini nel dolore. Solo chi ha perso un fratello per mano della criminalità può capire ciò che proviamo dal 19 marzo 1994".

Domani Sergio Mattarella sarà il primo Capo dello Stato in visita a Casal di Principe, nella giornata, il 21 marzo, della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, nata dalla volontà di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, e dal dolore di una madre che aveva perso il figlio, Antonino Montinaro, nella strage di Capaci e non ne sentiva pronunciare il nome.

Da allora fiori e nomi, ogni vittima ritrova l'identità a volte negata e la memoria è la scintilla dell'impegno di chi resta.

Mattarella renderà omaggio a don Peppe Diana, ucciso in chiesa, mentre si preparava a celebrare la messa, perché per amore del suo popolo si era ribellato allo strapotere dei casalesi. Si fermerà sulla sua tomba e nella chiesa di San Nicola, dove avvenne l'agguato, incontrerà Augusto Di Meo, testimone dell'omicidio, mai riconosciuto dallo Stato. Visiterà una scuola e pranzerà in un ristorante sorto in un bene confiscato. Dove i casalesi avevano il loro feudo la memoria di don Peppe è più viva che mai.