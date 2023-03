Alla Fiera del Baratto è febbre scudetto

Alle spalle della Mostra d'Oltremare, dove si è aperta la cinquantunesima Fiera del Baratto, lo stadio del Napoli è più vicino che mai. Nell'area vintage dedicata a Maradona i ricordi scintillanti alimentano nuove emozioni. Anche nel luna park in miniatura, tutto con oggetti riciclati, sventolano le bandiere azzurre. Con una media di 20000 visitatori e due edizioni all'anno la Fiera, la più grande in Italia, allestita per la prima volta nel 96 da Bidonville (guidata da Augusto La Cala), è uno straordinario fenomeno di costume. E fa da ponte tra le generazioni.