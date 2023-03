Tutti in fila per Ricciardi

A Piazza del Plebiscito tante comitive dall'estero aspettando il pienone previsto per Pasqua. Per bambini e ragazzi down una domenica da vivere all'aria aperta con le famiglie, iniziativa promossa da AIPD (Associazione Italiana Persone Down) in vista del World Down Syndrome Day, la Giornata mondiale (21 marzo) dedicata all'inclusione.

Con vista sulla piazza il tavolino su cui Maurizio De Giovanni inventò, nell'ambito di un concorso per giallisti esordienti, Luigi Alfredo Ricciardi, il commissario che vede i fantasmi delle vittime di morte violenta. Lo storico Caffè che ospitò Oscar Wilde, Gabriele D'annunzio, Benedetto Croce e Eduardo de Filippo è oggi meta soprattutto dei fans di Ricciardi. E la seconda stagione della fiction di Raiuno è un volano per il turismo.

Nel servizio con le immagini di Giuseppe Caterino le voci di Luca Trapanese, assessore al welfare del Comune di Napoli, e Antonio Sergio, imprenditore della ristorazione.