Spalletti: "L'anno irripetibile sarà il prossimo"

L'anno che verrà, cantava Lucio Dalla, porterà una trasformazione: l'anno che verrà, canta Spalletti, è quello che resterà nella memoria di tutti. Una acrobazia oratoria, quella dell'allenatore, che sposta l'attenzione da festeggiamenti anticipati e sogni non ancora realizzati per riportarla sul qui e ora: Torino squadra difficilissima, assicura l'allenatore in conferenza stampa, grande fisicità e pressione in ogni zona del campo le armi da cui difendersi. Non saranno necessarie troppe modifiche, i 90 minuti di coppa potranno essere smaltiti anche nei giorni della sosta, facile prevedere dunque al massimo un paio di cambi: scalpitano Elmas e Simeone, niente da fare invece per Raspadori costretto a saltare anche il match con la nazionale di giovedi al Maradona.

Deve dare continuità al gioco e ai risultati la Salernitana, che alle 18 ospita all'Arechi un Bologna che ha già quasi raggiunto la quota salvezza. Paulo Sousa potrebbe confermare la stessa formazione che ha pareggiato a San Siro con il Milan e chiede ai suoi di imporre il proprio gioco senza lasciarsi condizionare dal nome dell'avversario