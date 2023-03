Cyberbullismo in crescita, gli esperti: "L'isolamento sociale è un campanello d'allarme"

“Avete talento, dovete darvi valore - dice l'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, a una platea di studenti in parrocchia a Melito - ”Rifiutate i seduttori e accogliete gli educatori. I primi parlano solo di voi, i secondi parlano con voi e vi ascoltano".

Un messaggio consegnato ai ragazzi in occasione di un incontro su cyberbullismo, bullismo e baby gang. Fenomeni in crescita, soprattutto quelli in cui le vittime vengono adescate online, dato il crescente numero di ore che i giovani passano piegati sugli schermi degli smartphone.

Il magistrato Maria Di Mauro ricorda Carolina Picchio. Aveva quattordici anni quando si tolse la vita, è la prima vittima riconosciuta ufficialmente in Italia per cyberbullismo. Prima di compiere il gesto estremo, scrisse ad una sua amica: “Le parole fanno più male delle botte”.

Esempio e vicinanza non devono arrivare solo dagli adulti, anzi. L'impegno dei ragazzi per sostenere un coetaneo vittima di violenza online oppure per stigmatizzare comportamenti errati e penalmente rilevanti, può essere molto incisivo ed efficace.

Nel servizio, le parole dell'arcivescovo di Napoli, del Primo Dirigente della Polizia di Stato, Maria Rosaria Romano e della procuratrice aggiunta presso il Tribunale di Napoli Nord, Maria Di Mauro.