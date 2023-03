Legalità tra i banchi di scuola, nel nome di Giancarlo Siani

Un plesso dell'istituto comprensivo “Don Giustino Russolillo” da oggi porta il nome di Giancarlo Siani. Un'iniziativa importante e dal forte valore simbolico quella attuata dalla dirigenza scolastica della scuola di Pianura, in un momento in cui questo quartiere di Napoli è scosso e terrorizzato da una nuova spirale di violenza innescata dalla guerra tra clan di camorra. Alla cerimonia di intitolazione, i bambini picchiettano sui tasti di alcune macchine da scrivere, come faceva Siani quando preparava i suoi articoli di denuncia di illegalità e malaffare camorristico nel territorio di Torre Annunziata. “I valori danno valore alla vita”, recitano all'unisono i piccoli studenti in apertura di manifestazione.

Nel servizio le interviste a Mariaroberta Gregorini, dirigente scolastica, Maura Striano, assessora all'Istruzione del Comune di Napoli, Antonio De Iesu, assessore alla Legalità e Sicurezza del Comune di Napoli e Paolo Siani, fratello del cronista precario de Il Mattino, assassinato il 23 settembre del 1985.