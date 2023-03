La chiave del dialogo

Dall'Albania è arrivata in 6 camion, dopo 5 mesi di lavoro e da oggi la Key of Today è nella piazza che racchiude la storia di Napoli, piazza Mercato, dove resterà almeno 3 mesi per poi andare in altre città italiane, europee, statunitensi nel progetto internazionale Keys of Unity.

"Questa città è un labirinto di arte e storia, e solo da qui poteva partire il mio messaggio" dice Milot, l'autore della chiave e aggiunge "Nella vita bisogna fare grandi sogni, come quello che io ora realizzo a Napoli ".

Una scultura in acciaio alta 10 metri, larga venti, simbolo del dialogo, della speranza in tempi bui. Come tutte le chiavi di Milot è ritorta, piegata, perchè le porte che si aprono non devono richiudersi.

Alfred Mirashi in Italia è arrivato 22enne. Fuggiva dall' Albania, fu accolto in Campania prima degli studi d'arte a Firenze e Milano.

Foto, selfie, spettacolo, nella piazza che dopo decenni di abbandono attende la svolta, con monumenti storici come la chiesa di Santa Croce e Purgatorio da riaprire e riqualificare. "Stiamo lavorando per questo, dice il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Riqualificazione ed eventi, sostegno alle attività economiche, abbiamo solo bisogno di un po' di tempo". Intanto è festa con la chiave dell'accoglienza. L'invito dello scrittore Maurizio De Giovanni è a rispettare la scultura, perchè l'arte e la storia non si toccano.