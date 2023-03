Ponticelli, riparte il "Pierrot"

Tre anni di chiusura, l'ultima proiezione il 5 marzo 2020, poi, il covid e lo stop ma ora nello storico Pierrot di Ponticelli si ricomincia, con la trentaduesima edizione del Cineforum di Arcimovie.

“Come avviene da 30 anni siamo al fianco di un territorio che ha fame di cultura e di cinema” dice il presidente di Arcimovie Napoli Roberto D'Avascio.

La battaglia per il Pierrot cominciò nel 1990, prima per evitare che la sala diventasse un supermercato poi perché restasse aperta. Ora la rassegna con quattro proiezioni a settimana e le mattinate con le scuole. Il via con "La stranezza" di Roberto Andò.

“Un film sul processo artistico e sul rapporto tra un grande creatore, Pirandello, e una comunità, spiega il regista, proiettato in un cinema dove c'è cura, attenzione per il pubblico. Con la crisi che fa chiudere tutte le sale il rapporto con il pubblico e con il territorio è l'elemento che può fare la differenza".

E l'unica sala dell'area orientale di Napoli con la comunità' continua il suo cammino. Fino a fine maggio 10 proiezioni, incontri con registi come Pippo Mezzapesa , Ciro D'emilio, Roberto Faenza, Ruggero Cappuccio. Il 3 maggio anche la memoria di 30 anni di cinema a Ponticelli ricordati da un film di Isabella Mari.