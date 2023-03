Lucio, il sogno di essere napoletano

L'orecchino e la maglia con dedica che Diego Armando Maradona regalò al suo superamico Lucio Dalla, il maestro come scriveva, in uno dei tanti incontri. Un presepe dalla vastissima collezione di Lucio, il suo mandolino, il panama lasciato in uno dei ristoranti preferiti. C'è tutto il sogno di essere napoletano in una delle 10 sezioni della mostra che dopo Bologna e Roma approda a Napoli e a ogni tappa si arricchisce di nuove testimonianze.

“Lucio avrebbe voluto festeggiare qui il suo 80esimo compleanno, dice il curatore della mostra e presidente del C.O.R. Alessandro Nicosia, lui diceva sempre che la cicogna era cieca quando lo depositò a Bologna”.

La mostra, visitabile fino al 25 giugno al Mann e promossa da Ministero della Cultura, Fondazione Dalla e Regione Campania, è davvero un universo di emozioni in cui perdersi. “Un universo come Lucio, artista a 360 gradi che ha attraversato ogni forma di arte” spiega il presidente della Fondazione Lucio Dalla Andrea Faccani.

L'infanzia, gli esordi, le copertine dei dischi, i testi originali delle canzoni, i video dagli archivi Rai e Luce e poi vestiti, cappelli, ritratti. “E' la mostra che abbiamo voluto aprisse la primavera del Mann con grandi presenze, dice il direttore del museo archeologico Paolo Giulierini, ci aspettiamo il pienone”.