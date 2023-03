Minori stranieri, si lavora sull'affido alle famiglie

Il Cidis gestisce 3 strutture a Caserta per minori stranieri non accompagnati. L'assistenza consiste nel fornire loro vitto e alloggio, assistenza socio-sanitaria e legale, corsi di lingua italiana. I giovani, dai 13 ai 18 anni, spesso fanno sport e volontariato ma ci si è resi conto che le strutture non bastano e bisogna fare affidamento all'affido contemporaneo. Nel servizio di Nello Di Costanzo le interviste a Irma Alilli, coordinatrice Cidis onlus, Marilù Musto, affidataria ragazzo minorenne.