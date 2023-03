L'attesa è durata anni. I concerti programmati, e poi annullati, nel periodo pre- covid quando i Maneskin non erano ancora un fenomeno mondiale. Ora le due date di Napoli, al Palapartenope per il "Loud Kids World Tour ". E le file, cominciate di notte per essere più avanti di tutti. Vicino vicino a Damiano e compagni.

I social rimandano migliaia di video. Li vedete. Immagini mosse di cori e telefonini per dimostrare di essere stati li.

Circa quindicimila spettatori in due serate sold out. Il rock è tornato.