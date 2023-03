Girolamini, la chiesa ritrovata

Il complesso monumentale dei Girolamini, tra via Duomo e via Tribunali, è uno scrigno inesauribile di tesori, tra cui l'archivio musicale, che contiene capolavori della musica sacra barocca. Per la prima volta dopo secoli le note composte dai quei grandi autori tornano a risuonare qui, nella chiesa appena restaurata.

Nel servizio interviste ad Antonella Cucciniello, Direttrice Biblioteca e Complesso Monumentale Girolamini, ad Antonio Florio, Direttore Artistico rassegna ‘’Tempio Armonico'' e a Dinko Fabris, musicologo