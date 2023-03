Movida violenta, l'appello dei genitori: "Più controlli e spazi di socialità"

Divertimento, illegalità, violenza. Tutto in una notte. Scene di un ordinario weekend a Napoli. E cosa rimane al mattino? Bottiglie, cocci, rifiuti, e un bollettino di feriti sempre più allarmante. L'ultimo episodio: il ragazzino di 12 anni accoltellato al torace nella notte di sabato da un coetaneo.

Solo da inizio anno sono già 7 i giovanissimi (di età compresa tra i 12 e i 22 anni) segnalati dai Carabinieri a vario titolo alle autorità competenti. Di questi, 4 sono stati arrestati. Tutti loro giravano armati: in una tasca il cellulare, nell'altra il coltello.

Bassissima tra i baby aggressori la consapevolezza delle conseguenze fisiche e legali dei loro gesti, ci spiega il capitano Giordano Tognoni, comandante della compagnia di Napoli Centro, impegnato anche nella campagna di sensibilizzazione nelle scuole contro l'uso di armi.

Un fenomeno preoccupante che smuove anche gli adulti. L'aggressione a due studenti del liceo “Vico”, qualche settimana fa, ha spinto i genitori a costituire un comitato per chiedere legalità e controlli. Tra loro ci sono Rosario Ferrante e Nelide Milano: da un lato i figli adolescenti alle prese con il legittimo desiderio di divertirsi e fare esperienze, dall'altro le ansie legate a un ambiente sempre più violento e pericoloso. Da più parti, arriva la richiesta di un censimento degli spazi e degli edifici inutilizzati nel perimetro cittadino: luoghi che le associazioni e i comitati potrebbero trasformare in aree di socialità a misura di giovani.