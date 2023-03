Addio a Gabriella Fabbrocini

La ricerca e la medicina come impegno civile, il sorriso e l'energia come marchio di fabbrica. Una vita spesa così, quella di Gabriella Fabbrocini, più di un medico o una docente, un riferimento per allievi e pazienti. Si è spenta a 58 anni. La commozione scorre tra le parole di chi ci ha lavorato fianco a fianco. "Una donna delle istituzioni - la ricorda così il sindaco di Napoli Manfredi - "Una perdita per la città. Lascerà un vuoto incolmabile". La cura e l'insegnamento, i due poli di una carriera troppo difficile da sintetizzare. Dirigeva il reparto di dermatologia del Policlinico Federico II e la scuola di specializzazione in Dermatologia e venereologia. Tutti, però, la ricordano per le campagne di prevenzione contro i tumori, aperte a tutti, per l'attivazione di un ambulatorio gratuito pensato per gli immigrati, anche senza documenti. "La pelle parla delle nostre emozioni e della nostra vita" diceva a chi le si rivolgeva. Oggi è il giorno del cordoglio, unanime, nel mondo dell'università e della sanità. I funerali si terranno domani alle 11 alla chiesa di San Ferdinando in piazza Trieste e Trento.