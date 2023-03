Commissario Ricciardi, buona la prima

La Napoli degli anni '30, le indagini e le vicissitudini sentimentali del commissario Luigi Alfredo Ricciardi, ieri sera hanno inchiodado alla tv su Rai 1 4.039.000 spettatori. Un pieno di ascolti per la prima puntata della seconda stagione della fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni e ancora un successo per il set Partenope. Nel primo episodio, ''Febbre'', Lino Guanciale/Ricciardi si imbatte nel caso di Gaspare 'o cecato, l'assistito in grado di ottenere dai defunti i numeri da giocare, ucciso al bancolotto di vicolo della Speranzella, il capo della Mobile dal dono maledetto di ascoltare l'ultimo pensiero dei fantasmi dei morti in modo violento deve venirne a capo. Ma Ricciardi deve anche metabolizzare il dolore per la scomparsa della adorata tata Rosa, la staordinaria Nunzia Schiano però non esce di scena. In questa seconda stagione tornano anche gli altri personaggi, un cast collaudato, tutto partenopeo, diretto da Gianpaolo Tescari: Antonio Milo nel fedele brigadiere Maione, Enrico Ianniello nel medico legale Bruno Modo, Serena Iansiti, la sensuale Livia, e soprattutto la bravissima attrice avellinese Maria Vera Ratti nei panni della dirimpettaia Enrica Colombo. L'amore tra lei e il commissario resta irrisolto, e si capisce che terranno gli spettatori sulle spine fino all'ultima puntata.