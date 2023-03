Guerriglia ultras, si indaga per devastazione

L'ipotesi di reato si aggrava, la Procura partenopea indaga ora anche per devastazione sui fatti accaduti nelle 24 ore di guerriglia in occasione Napoli - Eintracht Francoforte. Ne dovranno rispondere domani nell'udienza di convalida gli 8 ultras fermati - 3 tedeschi e 5 napoletani già destinatari di daspo - accusati anche di lancio di oggetti, resistenza e violenza verso gli uomini delle forze dell'ordine.

Otti, lo ricordiamo, i poliziotti feriti, 20 contusi, danni ingenti per le strade della città messe a ferro e fuoco prima dai tedeschi, poi anche dai napoletani. Ma l'inchiesta è solo all'inizio. 470 teppisti dell'Eintracht sono stati identificati, non tutti sono rientrati in Germania, in virtù del gemellaggio che li lega all'Atalanta, potrebbero muoversi per la partita di stasera a Bergamo, l'allerta è massima.

La Procura nazionale antimafia indaga sulle possibili infiltrazioni di ambienti criminali o eversivi nelle frange più violente del tifo organizzato. Non è escluso che per gli indagati scatti anche la contestazione dell'associazione. Gli inquirenti vagliano video, foto, messaggi sui social, nell'aria altri arresti. La tensione è alta, il ministro dell'interno Piantedosi plaude all'eccellente lavoro svolto dalle forze dell'ordine ma chiede ''una rinnovata riflessione sugli strumenti da mettere in campo per evitare il ripetersi di simili episodi''. Opinione condivisa da De Laurentiis, contro il quale sono comparsi 2 striscioni degli ultrà della curva A.