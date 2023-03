Giustizia riparativa e reinserimento sociale, più occasioni per i giovani

Sono 6mila e 400 i ragazzi presi in carico dai servizi sociali in Campania, secondo il dato più aggiornato, risalente al 15 dicembre del 2022. Un numero allarmante che impone risposte sul piano della prevenzione ma anche dell'educazione alla legalità e nella possibilità di una seconda opportunità per chi commette reati. Al Consiglio regionale, è stato firmato un protocollo d'intesa inter-istituzionale per pianificare attività di giustizia riparativa e occasioni di reinserimento sociale e lavorativo per i giovani.

Nel servizio le dichiarazioni di Samuele Ciambriello, Garante regionale dei detenuti, Anna Maria Caserta del Centro di Giustizia Minorile Campania e Bruna Fiola, presidente Commissione Cultura del Consiglio regionale.