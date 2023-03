Con OrientaLife giovani subito pronti a lavorare nel turismo

Scuole e imprese unite per agevolare l'ingresso dei giovani nel settore del turismo alberghiero nella giornata organizzata presso la sede dell'Unione Industriali di Napoli. Tema del workshop "OrientaLife: i giovani al lavoro. Dall'orientamento al placement". L'iniziativa ha anche avuto un risvolto concreto: i giovani sono stati a colloquio con gli imprenditori per arrivare i primi contratti di lavoro per la stagione turistica.