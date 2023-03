Napoli-Milan, domani al via la vendita libera dei biglietti Champions

Nella stagione dei record presto potrebbe arrivarne un altro che farà particolarmente piacere ad Aurelio De Laurentiis: stando ai prezzi dei biglietti della sfida di Champions contro il Milan del 18 aprile, si potrebbe arrivare a un incasso tra i 5 e i 6 milioni, mai visto nella storia del Napoli.

Fino a mezzogiorno di domani i tagliandi sono riservati agli abbonati, poi partirà la vendita libera, con prevedibili lunghissime attese davanti al computer o al telefonino.

Spalletti, intanto, prepara la partita di campionato di domenica, sempre contro il Milan, per la quale è stato designato l'arbitro Rapuano di Rimini.

Sono rientrati dagli impegni con le nazionali Lozano e Zielinski, hanno lavorato a parte Bereszinski e Demme. E se Osimhen e Kvaratskhelia hanno risparmiato i gol per la cavalcata azzurra, fanno notizia le scuse di Kim al popolo sudcoreano: aveva detto di essere stanco mentalmente e di volersi concentrare sugli impegni con il club.



Non si è mai fermato, invece, Boulaye Dia, a segno nelle due gare disputate con la maglia del Senegal: Paulo Sousa lo ritroverà ancora più motivato per il match di La Spezia, definito decisivo per la salvezza della Salernitana anche da patron Iervolino.