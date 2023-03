Castellammare, gara di solidarietà per Mariarosaria

Il cuore dei campani è grande. Una partecipata gara di solidarietà è in corso a Castellammare di Stabia, per consentire alla piccola Mariarosaria di operarsi al cuore in America. Fra le varie iniziative, anche un pranzo solidale.

Nel servizio interviste a Giuseppe Graziuso, padre di Mariarosaria, al parroco Don Luigi Milano, della chiesa di Maria Santissima del Carmine, e a Stefano Mazzone, chef del Quisisana.