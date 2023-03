Il ct inglese: "Dimostreremo di essere grandi"

Prima volta per l'Inghilterra a Napoli. Il ct degli inglesi, Gareth Southgate, è sotto pressione per via della retrocessione nella B di Nations League e l'eliminazione ai quarti nella Coppa del Mondo. Harry Kane e Bukayo Saka le star a cui si affidano gli albionici per battere l'Italia per la prima volta dal 1978. Nel servizio di Alberto Rimedio l'intervista al tecnico dei Tre Leoni