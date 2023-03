La frenata della piccola industria Campana

La piccola e media industria campana è solida ma subisce gli scossoni della pandemia da Covid e della crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina. L'aumento dei costi di produzione viene solo in parte compensato dalle scorte e dai prezzi praticati al cliente: la crescita che a fine 2022 s'è attestata al 3% quest'anno è destinata a rallentare fino allo 0,4%.

Il rapporto di Confindustria e Università Vanvitelli rileva anche il forte indebitamento (in media 480mila euro per ogni piccola e media azienda) e la difficoltà di accesso al credito per l'aumento dei tassi di interesse.

Per sbloccare gli investimenti e creare liquidità sarebbe necessaria una moratoria sui debiti, oltre ad una negoziazione più flessibile per allungare i termini di rientro fino a 15 anni.

Nel servizio, le interviste a Pasquale Lampugnale (vicepresidente nazionale e presidente regionale per la Campania di Piccola Industria Confindustria), Emanuele Orsini (vicepresidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco), Giovanni Sabatini (direttore generale Abi).