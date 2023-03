Dieci anni senza Pietro Mennea, la freccia del Sud

Manuela Olivieri Mennea parla del suo Pietro come una persona semplice e molto amata. All'Archivio di Stato di Napoli, a dieci anni dalla scomparsa della Freccia del Sud, su iniziativa dell'Unione Stampa Sportiva Italiana e del Coni Campania si parla della vita del campione impressa su pagine di fatica eroica ed inesorabile come la sua corsa ed i suoi eterni record: su tutti, quello europeo ancora imbattuto sui 200 metri piani, con il tempo di stabilito a Città del Messico nel 1979 (19'72'').

Patrizio Oliva e Pietro Mennea si incontrano ai Giochi del Mediterraneo ben prima di diventare ori olimpici a Mosca nel 1980. Condividono le difficoltà economiche, la solitudine negli allenamenti, le storie personali di riscatto. Una forza di volontà, esempio per i giovani. “Quando eri veloce si diceva sembri Mennea”, ricorda Oliva, parlando dell'amico prima dell'atleta. “Pietro diceva che l'atleta deve vivere una vita in maniera intransigente - ricorda invece Manuela Olivieri Mennea - Vince il più bravo non il più furbo".

L'esempio di Mennea è documentato dalla raccolta di quotidiani dell'epoca esposta all'Archivio di Stato e si ritrova nelle testimonianze del presidente dell'Ussi Gianfranco Coppola, del saggista Valerio Caprara, delle firme dell'atletica Franco Fava, Giorgio Lo Giudice e Fausto Narducci. Un uomo che ha lasciato il segno per la sua straordinaria normalità.