Olio extravergine campano, arriva il riconoscimento IGP

Nell’anno in cui la produzione nazionale cala di quasi il quaranta per cento a causa della siccità, arriva un riconoscimento importante per l’olio extravergine di oliva campano, iscritto ufficialmente al registro europeo dei prodotti IGP. La Campania è quarta in Italia per quantità di olio prodotto e sesta per superficie olivetata. Nel servizio l'intervista a Raffaele Amore, Presidente IGP Olio Campania