Volata finale, c'è anche Raspadori

Più di due mesi alla fine del campionato, qualche settimana in meno per il verdetto ufficiale: prima con cautela, poi sempre più sfrontatamente, la città ha abbandonato ogni tipo di scaramanzia e si prepara alla festa. Bandiere, striscioni, sagome e figurine a grandezza reale, l'azzurro riempie Napoli in ogni quartiere. Dopo l'invito del sindaco a non imbrattare monumenti, è l'intero consiglio comunale a chiedere ora a De Laurentiis di lanciare una campagna di sensibilizzazione per evitare manifestazioni che vadano oltre i leciti festeggiamenti.

La squadra, dal canto suo, si gode il giorno di riposo prima di tuffarsi in quella che è già stata ribattezzata la maratona Milan, con tre sfide contro i rossoneri nel giro di 16 giorni. La buona notizia per Spalletti è che da domani rientrerà in gruppo anche Raspadori, finalmente recuperato dopo l'infortunio. Tra domani e mercoledì, infine, rientreranno a Castel Volturno i 16 giocatori impegnati in questi giorni con le rispettive nazionali.